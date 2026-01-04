(16) 99963-6036
domingo, 04 de janeiro de 2026
Segurança

Veículo furtado com placas adulteradas é apreendido pela Guarda Municipal em São Carlos

04 Jan 2026 - 06h17Por Da redação
Veículo furtado com placas adulteradas é apreendido pela Guarda Municipal em São Carlos -

 

A Guarda Municipal de São Carlos apreendeu, na noite deste sábado  (3), um veículo produto de furto que circulava com placas adulteradas na região do CDHU. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, no cruzamento das ruas Santa Gertrudes e David Pedro Cassinelli.

Durante patrulhamento preventivo ostensivo, equipes do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) visualizaram um VW/Fox preto em situação suspeita. Após consulta do emplacamento, foi verificado que a placa estava vinculada ao município de Uberaba (MG). No entanto, durante a averiguação visual, os agentes constataram que a placa não possuía material refletivo, indicando possível confecção artesanal.

Diante da irregularidade, o veículo foi abordado. Na fiscalização, confirmou-se que a placa era artesanal e que a numeração identificadora dos vidros havia sido suprimida, o que reforçou a suspeita de que se tratava de um veículo furtado ou roubado.

Em vistoria minuciosa, a equipe localizou a numeração do chassi sob o banco traseiro, sem sinais de adulteração. Com base nos dados obtidos, foram realizadas consultas aos sistemas ESCUDO São-Carlense e Muralha Paulista, que apontaram que o VW/Fox era produto de furto ocorrido no município de Jaú (SP), em 15 de dezembro de 2025.

O condutor foi encaminhado, juntamente com o veículo, à Central de Polícia Judiciária. Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado. O caso foi registrado e as medidas legais cabíveis foram adotadas.

