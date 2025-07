Veículo financiado indevidamente em nome de moradora leva à investigação por estelionato

Compartilhar no facebook

Veículo apreendido - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil de São Carlos investiga um caso de estelionato envolvendo o financiamento indevido de um veículo em nome de uma moradora de 36 anos. O boletim de ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial e aponta que o crime teria ocorrido durante uma negociação com uma agência de veículos da cidade.

De acordo com o relato da vítima, em agosto de 2024, ela deixou seu veículo modelo VW/Fox como parte do pagamento por um GM/Classic, financiando o restante do valor por meio de uma instituição financeira. Meses depois, passou a receber boletos em seu nome relativos ao financiamento de outro automóvel — um Peugeot 307, ano 2009 — que, segundo afirma, jamais adquiriu.

Ao procurar a agência, a mulher foi informada por um dos vendedores, um homem de 26 anos, de que o carro era dele, mas que o financiamento havia sido feito em nome dela com a justificativa de que posteriormente o débito seria quitado. Outro funcionário da loja também teria participado da manobra e chegou a fotografar o rosto da vítima alegando erro no sistema bancário durante a aprovação do financiamento.

Com a inadimplência da dívida e o recebimento de multas vinculadas ao Peugeot, a vítima procurou a delegacia para registrar o ocorrido. O veículo passou a constar como produto de estelionato e nesta terça-feira (21) foi localizado por policiais militares estacionado em uma residência na Vila Bela Vista.

A atual condutora do carro, uma mulher de 25 anos, foi abordada no local e acompanhou os agentes até a delegacia, onde prestou esclarecimentos. O veículo foi apreendido e passará por perícia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

