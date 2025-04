Veículo é localizado e apreendido após denúncia de desacordo comercial em Ibaté

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Polícia Militar localizou e apreendeu um veículo na noite desta quinta-feira (17), no Centro de Ibaté, após uma denúncia relacionada a um possível desacordo comercial envolvendo a venda de um automóvel. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30 na Avenida São João.

Segundo o boletim, o carro modelo Peugeot 207, de cor cinza, havia sido negociado no ano anterior, mas o financiamento em nome da antiga proprietária não foi quitado como prometido na transação pela revenda que funcionava na avenida São Carlos, 867. Após perceber a inadimplência e não conseguir mais contato com os irmãos responsáveis pela loja de veículos envolvida, a mulher decidiu registrar um boletim de ocorrência.

Na noite de quinta-feira, ao localizar o automóvel estacionado em via pública, ela acionou a Polícia Militar, que encaminhou o caso ao Plantão Policial de São Carlos. No local, o atual condutor do veículo relatou ter adquirido o carro de um terceiro, via rede social, e afirmou desconhecer as pendências financeiras do bem.

Diante das circunstâncias, o veículo foi apreendido para regularização junto ao Detran, sendo depositado provisoriamente com o atual possuidor. Ninguém foi preso, e o caso segue sendo acompanhado para eventual responsabilização dos envolvidos na cadeia de negociações.

