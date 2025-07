Veículo desgovernado cai em córrego após atravessar avenida no Parque Arnold Schmidt

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (25), um incidente chamou a atenção de motoristas e pedestres na avenida Francisco Pereira Lopes, no bairro Parque Arnold Schmidt. Um veículo GM Celta atravessou a via desgovernado e caiu dentro do córrego após o condutor esquecer de acionar o freio de mão.

Segundo informações apuradas no local, o motorista havia parado em um posto de combustíveis para abastecer. Ao entrar na loja de conveniência para efetuar o pagamento, o veículo começou a se mover sozinho, atravessou a avenida e despencou no córrego.

Felizmente, no momento do ocorrido, não havia pedestres ou outros veículos no trajeto, evitando uma possível tragédia. O acidente resultou apenas em danos materiais ao automóvel.

Equipes de apoio foram acionadas para realizar a retirada do veículo do córrego.

