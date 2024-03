Veículo colide na traseira de caminhão na SP-310, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Carro ficou com a frente destruída após bater na traseira do caminhão - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira, 21, na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo apurado, no km 237 (sentido capital/interior), o motorista de um veículo, por motivos ignorados, atingiu a traseira de um caminhão que estaria carregado com algum produto. Apesar do impacto, o caminhoneiro não teria percebido a pancada e seguiu viagem.

Já o carro ficou com a frente destruída. O motorista, porém nada sofreu e recusou atendimento da unidade resgate da concessionária que administra a rodovia e atendeu a ocorrência.

