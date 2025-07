Veículo capota em alça de acesso da SP-215 e deixa mulher e criança feridas

Crédito: Lourival Izaque

Na tarde deste sábado (12), um veículo capotou ao acessar a alça de ligação da Rodovia Washington Luís (SP-310) com a Rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, a condutora trafegava com uma criança no veículo no sentido interior-capital da SP-310 quando, ao acessar a alça em direção à SP-215, perdeu o controle do carro. De acordo com o relato da motorista, o pneu do veículo escorregou, puxando para o lado esquerdo, o que resultou no capotamento em um gramado ao lado da pista.

A mulher, que estava sem o cinto de segurança, sofreu várias pancadas dentro do veículo e apresentou dores generalizadas pelo corpo. Ela foi socorrida por uma ambulância da Eco Noroeste, concessionária que administra a rodovia, e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

O filho da condutora, que também estava no veículo, reclamou de dores no pescoço e foi atendido por uma equipe do SAMU, sendo igualmente levado para avaliação médica na Santa Casa.

A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência, e o guincho da concessionária realizou a sinalização e remoção do veículo.

