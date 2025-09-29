(16) 99963-6036
segunda, 29 de setembro de 2025
Segurança

Veículo adulterado é apreendido pela Força Tática em São Carlos 8

29 Set 2025 - 17h35Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Veículo adulterado é apreendido pela Força Tática em São Carlos 8 - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (29), a equipe da Força Tática apreendeu um veículo com suspeita de adulteração no bairro São Carlos 8. A ocorrência foi registrada na rua Antônio Francisco Novo, após denúncia anônima recebida pela polícia.

Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram o automóvel dentro da garagem de uma residência. A equipe fez contato com a moradora, uma jovem de 23 anos, que afirmou que o carro pertenceria ao marido e que desconhecia a procedência do veículo.

Durante a verificação, os policiais constataram que o carro ostentava placas de Sorocaba, correspondentes a um veículo do mesmo modelo. No entanto, pela numeração do chassi foi identificado que se tratava de outro automóvel, registrado na cidade de São Paulo.

Diante da irregularidade, o veículo foi apreendido e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde passará por perícia técnica. A jovem foi conduzida junto com o automóvel e permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Jovem de 19 anos fica ferido em colisão entre carro e moto no São Carlos III
Segurança19h00 - 29 Set 2025

Jovem de 19 anos fica ferido em colisão entre carro e moto no São Carlos III

Colisão frontal entre carro e ônibus deixa mulher ferida em São Carlos
Vicinal Manuel Nunes16h18 - 29 Set 2025

Colisão frontal entre carro e ônibus deixa mulher ferida em São Carlos

Moto é furtada no Jardim Embaré
Segurança14h34 - 29 Set 2025

Moto é furtada no Jardim Embaré

Moto é furtada em frente ao shopping Iguatemi
Segurança14h27 - 29 Set 2025

Moto é furtada em frente ao shopping Iguatemi

Jovem fica ferido após se envolver em acidente na Vila Prado
Segurança12h08 - 29 Set 2025

Jovem fica ferido após se envolver em acidente na Vila Prado

Últimas Notícias