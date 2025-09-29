Veículo adulterado é apreendido pela Força Tática em São Carlos 8

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (29), a equipe da Força Tática apreendeu um veículo com suspeita de adulteração no bairro São Carlos 8. A ocorrência foi registrada na rua Antônio Francisco Novo, após denúncia anônima recebida pela polícia.

Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram o automóvel dentro da garagem de uma residência. A equipe fez contato com a moradora, uma jovem de 23 anos, que afirmou que o carro pertenceria ao marido e que desconhecia a procedência do veículo.

Durante a verificação, os policiais constataram que o carro ostentava placas de Sorocaba, correspondentes a um veículo do mesmo modelo. No entanto, pela numeração do chassi foi identificado que se tratava de outro automóvel, registrado na cidade de São Paulo.

Diante da irregularidade, o veículo foi apreendido e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde passará por perícia técnica. A jovem foi conduzida junto com o automóvel e permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também