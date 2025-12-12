Vazamento de amônia em empresa mobiliza Corpo de Bombeiros e Samu na SP-310 em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um vazamento de amônia mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu em uma empresa na tarde desta sexta-feira (12), no km 234 da rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 234, em São Carlos.

Segundo as primeiras informações, o produto químico acabou se espalhando pelo interior da fábrica, o que exigiu a evacuação imediata de todos os funcionários como medida preventiva. O protocolo de segurança foi acionado, para evitar riscos à saúde dos trabalhadores.

Os bombeiros, foram até a empresa para conter o vazamento e avaliar as condições de segurança da área. O Samu enviou uma viatura básica, já que havia a possibilidade de pessoas expostas à substância.

Alguns funcionários que inalaram a amônia foram encaminhados para a enfermaria da própria empresa, onde receberam atendimento imediato. De acordo com informações repassadas por técnicos de segurança, todos estavam conscientes e não apresentavam sinais de gravidade.

Por orientação do setor de segurança, os colaboradores permaneceram no pátio externo até que a situação fosse totalmente controlada. O vazamento foi estabilizado e até o momento, não há registro de vítimas graves ou necessidade de encaminhamento para unidades de saúde externas.

As causas do vazamento, ainda serão apuradas pela empresa.

