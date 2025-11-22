(16) 99963-6036
sábado, 22 de novembro de 2025
Segurança

Vários celulares são furtados durante a TUSCA em São Carlos

22 Nov 2025 - 08h53Por Da redação
Furto celular - Crédito: FreepikFurto celular - Crédito: Freepik

A Polícia Civil registrou, entre a noite de quinta-feira (20) e a madrugada desta sexta-feira (21), uma série de furtos de celulares e documentos durante eventos da TUSCA, em São Carlos. Os casos foram comunicados por jovens entre 18 e 28 anos, todos vítimas de ações rápidas em meio ao grande fluxo de pessoas.

Os boletins foram registrados na Delegacia Eletrônica e apontam que, em todos os casos, os autores não foram identificados. Os crimes ocorreram principalmente na Avenida Faber, onde acontecem as festas do evento.

Uma jovem de 27 anos relatou que teve o celular furtado de dentro da bolsa enquanto participava da festa. Ela percebeu o desaparecimento do aparelho e fez o bloqueio do IMEI ainda durante a madrugada.

Outro caso envolveu um rapaz de 21 anos, que teve sua carteira de identidade levada após uma tentativa de furto. Ele notou a falta do documento ao sair da área do evento.

Também durante a festa, uma jovem de 22 anos informou ter sido cercada por desconhecidos, momento em que seu celular foi subtraído. O rastreamento do aparelho apontou localização na cidade de São Paulo.

Um estudante de 19 anos registrou que teve o celular furtado após sentir alguém mexendo em seu bolso. Segundo ele, outros participantes da festa disseram ter passado pela mesma situação.

Outro jovem de 19 anos relatou que seu celular foi furtado por volta das 23h30, enquanto se deslocava pela área central da festa.

Um estudante de 23 anos ainda contou que teve dinheiro retirado de sua bolsa sem perceber. Ele afirmou que, apesar da presença de seguranças, muitas pessoas relataram furtos no mesmo período.

A Polícia Civil orienta que vítimas registrem boletim de ocorrência e bloqueiem imediatamente o IMEI do aparelho furtado. As investigações devem seguir para tentar identificar suspeitos e recuperar os objetos subtraídos.

