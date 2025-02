Vândalos desengatam vagões de trem na região do CDHU

Compartilhar no facebook

Buzina de trem

Um ato de vandalismo, que pode causar acidentes de grandes proporções, ocorreu na manhã de sábado, 22, na região do CDHU, na Vila Isabel, em São Carlos. O crime terminou em boletim de ocorrência.

Um representante de 26 anos da RUMO Logística disse que desconhecidos teriam desengatado vagões da composição prefixo 139 no km 206 (+ 730) da linha férrea. Seguranças foram acionados e constataram o fato. De acordo com o representante, além dos prejuízos causados à empresa, a maior preocupação ficou para o fato de que tal atitude poderia causar um acidente de graves proporções, com possível descarrilamento em área urbana de São Carlos.

