terça, 30 de setembro de 2025
Segurança

Vandalismo em via férrea interrompe circulação de trens na Vila Morumbi

30 Set 2025 - 10h56Por Da redação
Trem da Rumo - Crédito: BH NEwesTrem da Rumo - Crédito: BH NEwes

Na noite desta segunda-feira (29), por volta das 21h30, um representante da empresa RUMO registrou ocorrência após constatar um ato de vandalismo em equipamento ferroviário na região da Vila Morumbi, em São Carlos.

De acordo com o boletim, a equipe de escolta da concessionária responsável pela malha ferroviária foi acionada após disparo de alerta no Detector de Trilho Quebrado (DTQ), localizado no km 203 da via férrea. Ao chegar ao local, foi verificado que o equipamento havia sido cortado, caracterizando tentativa de furto dos cabos elétricos, mas sem a subtração do material.

O DTQ é um dispositivo fundamental para a segurança das operações ferroviárias, pois emite sinais em casos de rompimento da barra de trilho, prevenindo acidentes graves, como descarrilamentos.

O ato gerou danos materiais e impacto operacional, já que foi necessário interromper temporariamente a circulação de composições para realização dos reparos, aumentando a vulnerabilidade da linha a novas ações de vandalismo durante a paralisação.

