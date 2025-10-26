Homem é atingido por martelada na cabeça durante briga

Crédito: Lourival Izaque

Uma briga terminou com um homem ferido e outro preso em flagrante na noite deste sábado (25), na Rua Professora Nicoleta Stella Germano, jardim Paraiso, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o conflito teria começado entre três usuários de entorpecentes. Testemunhas relataram que dois indivíduos passaram a agredir um terceiro, quando uma viatura da Polícia Militar, que realizava patrulhamento pela região, acabou flagrando o momento da agressão.

Durante a briga, um dos suspeitos utilizou um martelo para golpear a vítima na cabeça. O outro agressor fugiu antes da abordagem policial.

A Unidade de Suporte Avançado do SAMU foi acionada e prestou atendimento ao homem ferido, que estava consciente, mas com sangramento na cabeça. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado à Santa Casa para avaliação médica.

O autor da martelada foi detido pelos policiais e levado ao Plantão Policial juntamente com o martelo usado no crime. O caso foi registrado como lesão corporal, e a Polícia Civil irá investigar o paradeiro do terceiro envolvido na briga.

