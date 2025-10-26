(16) 99963-6036
domingo, 26 de outubro de 2025
Agressor foi detido

Homem é atingido por martelada na cabeça durante briga

26 Out 2025 - 06h45Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é atingido por martelada na cabeça durante briga - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Uma briga terminou com um homem ferido e outro preso em flagrante na noite deste sábado (25), na Rua Professora Nicoleta Stella Germano, jardim Paraiso, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o conflito teria começado entre três usuários de entorpecentes. Testemunhas relataram que dois indivíduos passaram a agredir um terceiro, quando uma viatura da Polícia Militar, que realizava patrulhamento pela região, acabou flagrando o momento da agressão.

Durante a briga, um dos suspeitos utilizou um martelo para golpear a vítima na cabeça. O outro agressor fugiu antes da abordagem policial.

A Unidade de Suporte Avançado do SAMU foi acionada e prestou atendimento ao homem ferido, que estava consciente, mas com sangramento na cabeça. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado à Santa Casa para avaliação médica.

O autor da martelada foi detido pelos policiais e levado ao Plantão Policial juntamente com o martelo usado no crime. O caso foi registrado como lesão corporal, e a Polícia Civil irá investigar o paradeiro do terceiro envolvido na briga.

Leia Também

Morador de São Carlos morre em grave acidente na Bahia
Segurança08h30 - 26 Out 2025

Morador de São Carlos morre em grave acidente na Bahia

Homem é encontrado sem vida dentro de casa na Vila Boa Vista
Segurança18h51 - 25 Out 2025

Homem é encontrado sem vida dentro de casa na Vila Boa Vista

Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy
Segurança15h35 - 25 Out 2025

Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy

Motociclista fica ferido após queda na Avenida Trabalhador São-carlense
Segurança14h53 - 25 Out 2025

Motociclista fica ferido após queda na Avenida Trabalhador São-carlense

Homem procurado por embriaguez ao volante é preso pela GCM no Centro de São Carlos
Fora de Circulação11h22 - 25 Out 2025

Homem procurado por embriaguez ao volante é preso pela GCM no Centro de São Carlos

Últimas Notícias