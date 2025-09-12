Usina solar fotovoltaica é alvo de ladrões em São Carlos

Usina solar fotovoltaica - Crédito: Freepik

Na madrugada desta quinta-feira (11), criminosos invadiram uma usina solar fotovoltaica localizada na Estrada Municipal Vereador Paraná, na região da Chácara Ferradura, em São Carlos, e furtaram uma grande quantidade de cabos elétricos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os autores cortaram parte do alambrado para acessar o local e subtraíram aproximadamente 715 metros de cabo solar vermelho de 4mm, 685 metros de cabo solar preto de 4mm, além de 48 conectores do tipo MC4.

O representante da empresa responsável pela usina informou que o furto foi identificado por meio do sistema de monitoramento do Centro de Operações (COG), após a unidade apresentar falhas de funcionamento. Um vigilante que havia começado a trabalhar na noite anterior estava no local, já que dias antes havia sido registrado um furto semelhante.

Segundo informações preliminares, pelo menos dois indivíduos teriam participado da ação criminosa. A Polícia Civil acionou a perícia para o local, e as imagens das câmeras de segurança devem auxiliar na investigação.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Carlos e segue sob investigação.

