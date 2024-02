Uno usado para levar criança com Síndrome de Down ao médico é furtado e família pede ajuda

Uno foi furtado neste domingo, na Bela Vista - Crédito: Divulgação

A família de um idoso de 69 anos pede ajuda da população para localizar um Uno Mille azul, placas CWQ-0131, que teria sido furtado por volta das 9h30 deste domingo, 18. O carro estava estacionado na rua Ananias Evangelista de Toledo, na Bela Vista.

A filha da vítima entrou em contato com o São Carlos Agora e demonstrou muita preocupação. Ela disse que o Uno do pai é o carro único carro da família e é para levar seu irmão que possui Síndrome de Down para tratamento médico e odontológico. Quem tiver informações entrar em contato com o 190.

