Uno furtado na madrugada é abandonado no São Carlos 8

Uno sem as rodas e bateria foi devolvido à proprietária - Crédito: Maycon Maximino

Um Uno Mille azul, produto de furto, foi localizado por policiais militares e restituído à proprietária. Crime e achado do carro ocorreram neste domingo, 2. Tudo registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

O furto aconteceu por volta das 3h na rua Eugênio de Andrade Egas, no Parque Estância Suíça e pertence a uma idosa de 65 anos.

No mesmo dia, por volta das 22h30, o Uno foi localizado em estado de abandono na Avenida Capitão Luís Brandão, próximo à rodovia Washington Luís (SP-310), no São Carlos 8. O carro estava com avarias, além de estar sem as rodas, estepe e bateria. Após ser encaminhado à CPJ, o veículo foi devolvido à proprietária.

