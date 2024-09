SIGA O SCA NO

Um Fiat Uno que havia sido furtado, foi localizado neste domingo (01), na Rua Manoel M. Carlos Pinto, no Jardim Santa Tereza, em São Carlos.

Guardas municipais realizavam um patrulhamento pelo local, quando encontraram o carro abandonado, sem as rodas e outras peças. Ao consultarem seu emplacamento, constataram que ele estava com queixa de furto, sendo apresentado no CPJ e recolhido ao pátio municipal.

