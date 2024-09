SIGA O SCA NO

O Fiat Uno, 1996, verde, placa: BKD4E85 foi furtado hoje, por volta das 12h30 na rua São Joaquim, próximo ao Ítalo Brasileiro.

Quem tiver informações sobre paradeiro do veículo, deve entrar em conato com a Polícia Militar no 190 ou (16) 996346165

Leia Também