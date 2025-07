Compartilhar no facebook

Um veículo Fiat Uno Mille EP, placas BTM 9255, foi furtado na madrugada desta segunda-feira (8), por volta das 2h50, no estacionamento de uma empresa localizado na Rodovia Washington Luís, em São Carlos.

A proprietária do carro, havia deixado o automóvel estacionado no local, enquanto trabalhava no estabelecimento. Ao retornar, por volta das 2h30 da manhã, percebeu que o veículo, não estava mais onde havia deixado.

Quem tiver informações sobre paradeiro do Uno, deve entrar em contato no 190

