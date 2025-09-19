(16) 99963-6036
sexta, 19 de setembro de 2025
Segurança

UMADESC realiza 52° Congresso de Jovens nesta sexta e sábado em São Carlos

19 Set 2025 - 18h45Por Da redação
UMADESC realiza 52° Congresso de Jovens nesta sexta e sábado em São Carlos - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

 

A Igreja Assembleia de Deus do Brás realizará neste final de semana um dos maiores eventos para jovens e adolescentes cristãos da região. A 52ª edição do Congresso da UMADESC (União das Mocidades e Adolescentes das Assembleias de Deus Ministério Madureira de São Carlos) acontece nesta sexta-feira (19) e sábado (20), na igreja sede, localizada na Rua 13 de Maio, nº 1.434, Centro.

O evento é presidido pelos pastores Ismael Silva e Elaine Benício e tem como objetivo proporcionar uma festividade marcante, com adoração e renovação espiritual, promovendo a transformação de vidas por meio da evangelização e pregação do Evangelho.

Nesta sexta-feira (19), o congresso começa às 19h, com ministração do pastor Weder Moreira. No sábado (20), a programação inicia às 18h e contará com a presença do cantor Adaelson Guimarães e da missionária Amanda Silva. Em ambos os dias, o Coral UMADESC se apresentará.

O evento contará ainda com intérpretes de libras, garantindo inclusão e participação da comunidade surda.

Além disso, haverá uma praça de alimentação, cuja parte da arrecadação será destinada à assistência social que apoia famílias carentes da cidade.

O coordenador da UMADESC, Evangelista Cristiano Torres Pinto, destacou que o Congresso acontece após a Conferência e os pré-congressos realizados nas congregações locais. “A presença de todos é aguardada para juntos celebrarmos mais um ano de conquistas e fé”, afirmou.

 

INFORMAÇÕES

Evento: 52° Congresso da UMADESC

Igreja: Assembleia de Deus do Brás

Endereço: Rua 13 de Maio, nº 1.434, Centro, São Carlos (SP)

Horário: Sexta-feira (19) às 19h | Sábado (20) às 18h

 

