Um dos chefes do tráfico de drogas do CDHU, em São Carlos, é preso pela Força Tática

Cesinha, na Dise, após ser detido em operação conjunta entre a Força Tática e policiais civis - Crédito: Divulgação

Um trabalho conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil culminou com a prisão de um dos chefes do tráfico de drogas em São Carlos. Ele seria, inclusive, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma facção que comanda o crime no Estado.

M.C.G., 50 anos, conhecido como Cesinha, estava acompanhado da esposa no estacionamento do condomínio 5 do CDHU, na rua da Paz, na Vila Isabel, quando foi abordado e detido por policiais militares da Força Tática.

A operação conjunta entre a Polícia Militar e policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) começou a partir da apreensão de uma grande quantidade de drogas ocorrida na tarde do dia 28 de fevereiro, em uma casa na rua Paraná, no Jardim Cruzeiro do Sul. Um homem chegou a ser detido e as informações seriam de que a droga apreendida era distribuída no CDHU.

Com informações privilegiadas, o setor de inteligência da Dise passou a investigar a origem da droga, quem estaria envolvido e o destino. Com isso chegou até Cesinha. Foi solicitado um mandado de busca e apreensão e nesta quarta-feira, 13, a Força Tática foi até o CDHU e fez a apreensão do suspeito que não ofereceu resistência.

Pela alta periculosidade de Cesinha, ele foi detido, encaminhado a Dise e após ser autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, foi recolhido ao centro de triagem.

