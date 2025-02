Twister é furtada em São Carlos e dono pede ajuda para localizá-la

Compartilhar no facebook

Twister dourada estava em frente a moradia da vítima - Crédito: Divulgação

Uma Twister dourada 2023, placa DGG8G41, foi furtada na tarde desta sexta-feira, 7, em frente a residência do proprietário na rua Ismael Pedro Branco, no Conjunto Residencial Astolpho Luís do Prado.

A vítima formulou queixa na CPJ e relatou que que deixou a moto parada em cima da calçada e saiu com a esposa por volta das 14h e retornou às 16h, período em que levaram a Twister. O filho da vítima disse que uma câmera de segurança flagrou um ciclista em atitude suspeita nas proximidades da moradia.

A vítima utiliza a moto para o trabalho e pede ajuda da população. Quem tiver informações onde possa estar a Twister, entrar em contato com o 190.

