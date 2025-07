Tutora denuncia maus-tratos a cadela em creche para animais no Centro de São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 25 anos registrou boletim de ocorrência após flagrar, por meio de câmeras de monitoramento, possíveis maus-tratos cometidos contra sua cadela em uma creche para cães localizada na região central de São Carlos.

O caso teria ocorrido no último dia 23 de julho, por volta das 15h45. Segundo a denunciante, ela costuma deixar o animal sob os cuidados do estabelecimento durante o dia devido à sua rotina de trabalho. As câmeras instaladas no local permitem o acompanhamento remoto do comportamento dos animais.

Ao revisar as imagens, a tutora afirma ter presenciado uma das cuidadoras tentando ou efetivamente agredindo sua cadela com chutes, em dois momentos distintos. Diante da situação, ela foi até a creche para buscar o animal e entrou em contato com a responsável pelo local, que teria confirmado o ocorrido e prometido providências em relação à funcionária envolvida.

Apesar disso, a mulher decidiu registrar o boletim de ocorrência para assegurar a responsabilização jurídica e adotar medidas legais diante do que caracteriza como possível crime de maus-tratos. O caso será encaminhado à delegacia competente para investigação.

