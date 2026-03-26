Tumulto na UPA da Vila Prado mobiliza Guarda Municipal

UPA Vila Prado - CrÃ©dito: Maycon Maximino

Uma confusão envolvendo pacientes e profissionais de saúde foi registrada na noite desta quarta-feira (25), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal foi acionada após a informação de que uma mulher de 44 anos estaria alterada dentro da unidade, chutando portas e causando tumulto no corredor. No local, os agentes encontraram a situação já envolvendo outros pacientes e funcionários, com parte da cena sendo registrada por pessoas que aguardavam atendimento.

Ainda segundo o registro policial, a mulher afirmou ter sido agredida por uma enfermeira de 36 anos, além de proferir ofensas contra a profissional. Por outro lado, a enfermeira alegou que teria sido agredida pela paciente durante o desentendimento.

Diante da situação, ambas foram conduzidas ao plantão policial para esclarecimentos. O caso foi registrado como desacato e vias de fato, e será apurado pela Polícia Civil.

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