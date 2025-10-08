"Tudo por um relógio": delegado comenta crime cometido por morador de rua no Parque Primavera

Facão utilizado no crime - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Segurança Homem é ferido na cabeça com facão no Parque Primavera

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (8) após agredir outro homem, de 27 anos, com um golpe de facão na cabeça. O caso aconteceu na Rua Miguel Vacari, no bairro Parque Primavera, em São Carlos.

De acordo com informações da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), uma equipe policial passava pelo local quando avistou a vítima pedindo socorro na via pública, com um ferimento profundo na lateral direita da cabeça. A vítima relatou ter sido atacada por outro morador de rua, indicando a direção em que o autor havia fugido.

Os policiais localizaram o suspeito empurrando um carrinho de supermercado, acompanhado de duas testemunhas. Durante a abordagem, o homem confessou o crime e entregou o facão utilizado na agressão, que foi apreendido. Segundo o delegado João Fernando Baptista, responsável pelo caso, o crime foi motivado por uma discussão banal.

“Os dois haviam feito uma troca de relógios e o autor não ficou satisfeito com o acordo. Ele queria desfazer a troca, mas a vítima se negou. Isso gerou uma discussão e, em seguida, o golpe de facão”, explicou o delegado.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada ao Hospital Escola, onde passou por cirurgia devido à gravidade do ferimento.

O autor, que vive em situação de rua e possui diversas passagens anteriores por furto desde 2008, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil.

“Além do histórico criminal, ele não possui residência fixa, o que levou à representação pela prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal”, afirmou o delegado João Fernando Baptista.

O suspeito permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (9).

Leia Também