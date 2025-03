Trio assalta jovem em ponto de Ã´nibus no Prolongamento Jardim Medeiros

Compartilhar no facebook

Viatura PM

Três assaltantes foram os responsáveis por um roubo por volta das 19h20 desta segunda-feira, 24, em um ponto de ônibus na rua Mário Pinotti, no Prolongamento Jardim Medeiros.

Um jovem de 20 anos foi à CPJ narrar o crime e disse que mexia em seu celular e que estaria distraído, quando um desconhecido se aproximou e tirou de sua mão. Um segundo se aproximou com uma faca e o terceiro, ficou próximo. Exigiram a senha do celular, o que foi fornecido e em seguida fugiram sentido Antenor Garcia levando o aparelho e uma bolsa da vítima. Momentos depois, o jovem viu ainda em suas contas bancárias que os assaltantes teriam feitos transferências no valor de R$ 3,2 mil. O crime foi registrado na CPJ.

