Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um posto de combustíveis localizado na Avenida Getúlio Vargas, na Vila Lutfalla, foi alvo de um roubo na noite deste domingo, 16. Um frentista de 25 anos prestou queixa na CPJ. O crime foi gravado por câmeras de segurança.

A vítima relata que três homens invadiram o posto e foram até a loja de conveniência. Um deles estaria armado e mediante ameaças de morte, entregou R$ 339,00, além de garrafas de bebidas alcoólicas e maços de cigarros.

Após o crime os desconhecidos fugiram a pé e a PM foi acionada. Com as características, iniciaram diligências e nas proximidades em uma rotatória próxima ao CDHU, na Vila Isabel, viram um carro com danos na lataria. Pararam e em contato com o proprietário, disse que um Gol, em alta velocidade teria atingido o seu veículo.

Com as placas do Gol, os PMs continuaram as diligências chegaram até o carro, danificado e abandonado no cruzamento das ruas Francisco Sampaio e Julião José dos Santos, também no CDHU. Há suspeitas que o carro poderia estar envolvido no roubo. Ele foi apreendido para perícia pela Polícia Civil.

Leia Também