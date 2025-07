Trio é preso em flagrante após furtar lojas na região central de São Carlos

Objetos recuperados - Crédito: Maycon Maximino

Duas mulheres, de 30 e 32 anos, e um homem, de 65 anos, foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (24) após furtarem dois comércios na região central de São Carlos.

As duas mulheres já são conhecidas pelos comerciantes locais devido a diversos furtos cometidos em lojas da área central. Hoje, utilizando o mesmo modus operandi, elas entraram em duas lojas e levaram vários produtos. De acordo com relatos, outras duas mulheres estavam com o trio, mas não foram localizadas.

O encarregado de uma das lojas percebeu o furto através das câmeras de segurança e passou a seguir as duas mulheres e o homem, flagrando o momento em que entraram em um veículo GM Corsa verde. Ele acionou a Polícia Militar. Logo em seguida, outra encarregada de outra loja também ligou para a PM, relatando que os mesmos suspeitos haviam furtado o seu estabelecimento.

Com as informações, a Polícia Militar iniciou as buscas e localizou o veículo na Avenida Henrique Gregori, esquina com a Avenida José Pereira Lopes, no bairro Botafogo.

O carro era conduzido por uma mulher de 27 anos, que estava acompanhada do filho de 2 anos. Ela alegou que havia sido contratada pelo trio apenas para levá-los ao centro para fazer compras, desconhecendo que cometeriam furtos.

Todos foram encaminhados ao Plantão Policial de São Carlos. As duas mulheres e o homem foram autuados em flagrante por furto. A condutora do veículo e seu filho foram liberados após depoimento.

Leia Também