Trio é detido pelo Canil da GM após furto em loja

Três pessoas, com idades de 22, 27 e 30 anos, foram abordadas por uma equipe do Canil da Guarda Municipal, durante operação de policiamento preventivo, realizada na noite de quinta-feira (30), em uma área com registro de aumento de furtos de fiação e circulação de indivíduos em atitude suspeita.

Durante a abordagem, a equipe percebeu que o trio aparentava estar fazendo uso de substâncias entorpecentes. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado inicialmente, os suspeitos portavam três guarda-chuvas e três calculadoras científicas, todos com etiquetas de uma mesma loja e ao serem questionados, não apresentaram nota fiscal dos produtos.

O responsável pelo estabelecimento foi acionado e confirmou que os itens pertenciam à loja e não haviam sido pagos, possivelmente furtados durante a noite.

Diante dos fatos, os três foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado e as providências cabíveis foram adotadas pela autoridade de plantão.

