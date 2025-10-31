(16) 99963-6036
sexta, 31 de outubro de 2025
Segurança

Trio é detido pelo Canil da GM após furto em loja

31 Out 2025 - 15h49Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Trio é detido pelo Canil da GM após furto em loja -

Três pessoas, com idades de 22, 27 e 30 anos, foram abordadas por uma equipe do Canil da Guarda Municipal, durante operação de policiamento preventivo, realizada na noite de quinta-feira (30), em uma área com registro de aumento de furtos de fiação e circulação de indivíduos em atitude suspeita.

Durante a abordagem, a equipe percebeu que o trio aparentava estar fazendo uso de substâncias entorpecentes. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado inicialmente, os suspeitos portavam três guarda-chuvas e três calculadoras científicas, todos com etiquetas de uma mesma loja e ao serem questionados, não apresentaram nota fiscal dos produtos.

O responsável pelo estabelecimento foi acionado e confirmou que os itens pertenciam à loja e não haviam sido pagos, possivelmente furtados durante a noite.

Diante dos fatos, os três foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado e as providências cabíveis foram adotadas pela autoridade de plantão.

Leia Também

Homem é condenado por furtar televisores após arrombar loja no Centro de São Carlos
Segurança15h12 - 31 Out 2025

Homem é condenado por furtar televisores após arrombar loja no Centro de São Carlos

Homem é preso em flagrante após furtar fios e objetos em residência no Centro de São Carlos
Segurança09h33 - 31 Out 2025

Homem é preso em flagrante após furtar fios e objetos em residência no Centro de São Carlos

Empresa que realiza obras na Washington Luís é alvo de furto
São Carlos 09h27 - 31 Out 2025

Empresa que realiza obras na Washington Luís é alvo de furto

Procurado por furto é capturado pela PM na Vila Irene
Segurança09h24 - 31 Out 2025

Procurado por furto é capturado pela PM na Vila Irene

Adolescente de 15 anos desaparece no Cidade Aracy; família pede ajuda
Segurança07h44 - 31 Out 2025

Adolescente de 15 anos desaparece no Cidade Aracy; família pede ajuda

Últimas Notícias