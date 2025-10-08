Trio é detido pela Guarda Municipal após furto em casa desocupada no Centro

Três pessoas foram detidas em flagrante pela Guarda Municipal de São Carlos nesta quarta-feira (8) após um furto em uma residência desocupada localizada na Rua Jesuíno de Arruda, região central da cidade.

A equipe da Guarda Municipal da área central foi acionada para atender a ocorrência de furto em andamento. Ao chegar ao local, os suspeitos já haviam deixado a residência. Com o apoio de imagens de câmeras de segurança, os guardas identificaram três pessoas — dois homens, de 33 e 24 anos, e uma mulher, de 41 anos — saindo do imóvel.

Com base nas características repassadas, as equipes iniciaram patrulhamento e localizaram o trio na Rua Domingos Teixeira de Mendonça, no bairro Vila Irene, no momento em que entravam em um ferro-velho para vender fios furtados.

Os três foram detidos e conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceram à disposição da Justiça. Segundo a Guarda Municipal, todos estão em situação de rua.