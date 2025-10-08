(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Segurança

Trio é detido pela Guarda Municipal após furto em casa desocupada no Centro

08 Out 2025 - 15h03Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Trio é detido pela Guarda Municipal após furto em casa desocupada no Centro -
 
 
Três pessoas foram detidas em flagrante pela Guarda Municipal de São Carlos nesta quarta-feira (8) após um furto em uma residência desocupada localizada na Rua Jesuíno de Arruda, região central da cidade.
 
A equipe da Guarda Municipal da área central foi acionada para atender a ocorrência de furto em andamento. Ao chegar ao local, os suspeitos já haviam deixado a residência. Com o apoio de imagens de câmeras de segurança, os guardas identificaram três pessoas — dois homens, de 33 e 24 anos, e uma mulher, de 41 anos — saindo do imóvel.
 
Com base nas características repassadas, as equipes iniciaram patrulhamento e localizaram o trio na Rua Domingos Teixeira de Mendonça, no bairro Vila Irene, no momento em que entravam em um ferro-velho para vender fios furtados.
 
Os três foram detidos e conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceram à disposição da Justiça. Segundo a Guarda Municipal, todos estão em situação de rua.

Leia Também

Homem é ferido na cabeça com facão no Parque Primavera
Segurança16h25 - 08 Out 2025

Homem é ferido na cabeça com facão no Parque Primavera

Dupla disfarçada de motoboys furta produtos de dermocosméticos em farmácia no Centro de São Carlos
Segurança14h58 - 08 Out 2025

Dupla disfarçada de motoboys furta produtos de dermocosméticos em farmácia no Centro de São Carlos

Homem tem carro danificado por fluido de freio em São Carlos
Segurança13h09 - 08 Out 2025

Homem tem carro danificado por fluido de freio em São Carlos

Homem é esfaqueado no Santa Felícia
Segurança12h15 - 08 Out 2025

Homem é esfaqueado no Santa Felícia

Motociclista morre após colidir contra poste
Ribeirão Preto10h40 - 08 Out 2025

Motociclista morre após colidir contra poste

Últimas Notícias