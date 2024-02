Trio é detido em flagrante de furto no Boa Vista

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Três homens foram detidos em flagrante de furto, na tarde deste sábado (24), na Rua Doutor Joaquim Rodrigues de Siqueira, no Boa Vista.

Policiais militares em patrulhamento, avistaram dois homens caminhando pela Rua Duarte Nunes, carregando um TV, uma Bicicleta e uma mochila.

Foi solicitado apoio e com auxílio da equipe DEJEM, a dupla foi abordada, confessou o furto e indicou a residência.

As equipes da PM foram até a residência furtada, encontrando o portão e a porta da sala arrombados, e viram o terceiro ladrão correr para os fundos do imóvel, com um ventilador nas mãos, tentando escalar o muro, mas caiu bateu a cabeça e foi socorrido à UPA da Vila Prado, sendo medicado e liberado.

Os três acusados, M.C.V., M.H.C.M. e R.G.D.O., foram detidos, conduzidos ao plantão policial, presos em flagrante e recolhidos ao Centro de Triagem.

