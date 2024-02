Trio é detido com carro furtado e adulterado no Américo Alves Margarido

Carro apreendido pode estar envolvido em assalto no Aracê de Santo Antonio - Crédito: Maycon Maximino

Três suspeitos foram detidos por policiais militares na tarde desta quarta-feira, 14, na rua Paulina Landgraff Pozzi, no Conjunto Residencial Américo Alves Margarido. Os envolvidos (um motorista de 19 anos, uma adolescente de 17 anos e um terceiro comparsa de 20 anos) foram detidos em veículo um adulterado e produto de furto e poderia estar envolvido em um assalto ocorrido sábado, 10, no Aracê de Santo Antonio.

A reportagem do São Carlos Agora acompanhou o desenrolar da ação policial que tinha as características do carro envolvido no roubo no Aracê e ao ver o veículo deixar uma pessoa no bairro e momentos depois ser abandonado pelos demais ocupantes, fez com que os PMs realizassem a abordagem.

Os policiais questionaram o motorista de 19 anos e ele teria afirmado que o carro seria produto de furto e estaria dando umas voltas pela cidade com ele.

Diante da afirmativa, os PMs realizaram pesquisa via Copom e comprovaram que o carro teria sido furtado no dia 19 de outubro do ano passado em Rio Claro, através das numerações do motor e chassi que estavam intactos. Ao pesquisar a placa, constou que era adulterada. Seria de um outro veículo da mesma marca e modelo, porém do estado de Goiânia.

O carro foi apreendido e encaminhado à CPJ. Já o motorista, autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo e recolhido ao centro de triagem. Os dois comparsas, após ouvidos, foram liberados.

