Trio é detido após furto a residência no Boa Vista

Crédito: Divulgação GM

Na madrugada desta quinta-feira (05), uma equipe da Guarda Municipal de São Carlos foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) após um colaborador responsável pelo monitoramento do abrigo “Nosso Lar” relatar ter visto três indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência na Rua Prof. Helvídio Gouveia, no bairro Boa Vista.

De acordo com informações, um dos indivíduos teria pulado o muro do imóvel, enquanto os outros dois permaneceram na calçada. Diante da denúncia, uma viatura foi deslocada ao local para averiguação.

Ao chegarem à rua indicada, os guardas localizaram os três suspeitos ainda nas proximidades. Durante a abordagem e revista pessoal, foram encontrados com um dos indivíduos um relógio de energia da CPFL e fios de cobre. O material seria proveniente do poste padrão de uma residência que estava desocupada e possuía placa de locação.

Os suspeitos, de 29, 26 e 18 anos, foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após análise dos fatos e das imagens de monitoramento, a autoridade policial determinou a realização de perícia no local e autuou os três pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal).

Eles foram recolhidos à cadeia pública, onde permanecerão à disposição da Justiça.

