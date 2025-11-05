(16) 99963-6036
quarta, 05 de novembro de 2025
Segurança

Trio é detido após furto a residência no Boa Vista

05 Nov 2025 - 08h38Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Trio é detido após furto a residência no Boa Vista - Crédito: Divulgação GM Crédito: Divulgação GM

Na madrugada desta quinta-feira (05), uma equipe da Guarda Municipal de São Carlos foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) após um colaborador responsável pelo monitoramento do abrigo “Nosso Lar” relatar ter visto três indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência na Rua Prof. Helvídio Gouveia, no bairro Boa Vista.

De acordo com informações, um dos indivíduos teria pulado o muro do imóvel, enquanto os outros dois permaneceram na calçada. Diante da denúncia, uma viatura foi deslocada ao local para averiguação.

Ao chegarem à rua indicada, os guardas localizaram os três suspeitos ainda nas proximidades. Durante a abordagem e revista pessoal, foram encontrados com um dos indivíduos um relógio de energia da CPFL e fios de cobre. O material seria proveniente do poste padrão de uma residência que estava desocupada e possuía placa de locação.

Os suspeitos, de 29, 26 e 18 anos, foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após análise dos fatos e das imagens de monitoramento, a autoridade policial determinou a realização de perícia no local e autuou os três pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal).

Eles foram recolhidos à cadeia pública, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Leia Também

Motorista perde controle e colide contra barranco após desviar de urubu na rodovia Dr. Paulo Lauro
Segurança09h46 - 05 Nov 2025

Motorista perde controle e colide contra barranco após desviar de urubu na rodovia Dr. Paulo Lauro

Polícia apreende grande quantidade de drogas em rancho, em Porto Ferreira
Segurança08h51 - 05 Nov 2025

Polícia apreende grande quantidade de drogas em rancho, em Porto Ferreira

Trator de origem suspeita é apreendido após condutor fugir de abordagem da GM
Segurança06h26 - 05 Nov 2025

Trator de origem suspeita é apreendido após condutor fugir de abordagem da GM

Motorista perde controle e colide em outro veículo após show do Sampa Crew em São Carlos
Segurança22h42 - 04 Nov 2025

Motorista perde controle e colide em outro veículo após show do Sampa Crew em São Carlos

Cobertura de empresa desaba durante fortes chuvas em São Carlos
Segurança15h48 - 04 Nov 2025

Cobertura de empresa desaba durante fortes chuvas em São Carlos

Últimas Notícias