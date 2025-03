Trio assalta residÃªncia no Douradinho

Compartilhar no facebook

Giroflex - Crédito: divulgação

Na noite deste sábado (08), um assalto a uma residência mobilizou equipes da Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida ao chegar em casa no Douradinho por três indivíduos, um deles armado com arma de fogo.

Os criminosos renderam a vítima e a amarraram dentro de um dos quartos da residência. Em seguida, subtraíram diversos bens, incluindo dois notebooks, um tablet, um celular, dinheiro e cartões de crédito. Após o crime, os suspeitos fugiram levando também o veículo da família, um Renault Megane de cor prata, placas AVM2567, ano 2012.

O caso foi registrado, mas até o momento não há informações sobre a localização dos criminosos.

