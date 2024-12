Três veículos se envolvem em engavetamento na SP-310, em São Carlos

Compartilhar no facebook

Veículos envolvidos no acidente: danos materiais em todos - Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolveu três veículos no km 238 (sentido interior/capital) da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Chovia no momento do acidente.

Os motivos são desconhecidos e os veículos envolvidos sofreram danos materiais. Nenhuma pessoa ficou ferida. Unidade resgate da concessionária que administra a rodovia atendeu a ocorrência.

