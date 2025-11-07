Três são detidos por tráfico de drogas em operação da Força Tática em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na noite de quinta-feira (6), por volta das 20h30, equipes da Força Tática da Polícia Militar prenderam dois homens e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas no Jardim Real, em São Carlos. A ação aconteceu na Rua Moisés João Mussa, após os policiais receberem informações de que um morador do endereço possuía um mandado de prisão preventiva em aberto.

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram o suspeito, que tentou fugir para o interior de uma residência, mas foi detido. No imóvel, outros dois indivíduos foram surpreendidos enquanto preparavam entorpecentes para a venda.

No local, os policiais apreenderam um tijolo de maconha (483 g), porções brutas da mesma droga (126,6 g), 284 microtubos de cocaína, duas máquinas de cartão, uma balança de precisão e material para embalo.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado ratificou o flagrante por tráfico de drogas. Os dois maiores foram recolhidos à Cadeia Pública, enquanto o adolescente foi liberado para a responsável legal.

