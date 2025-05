Três pessoas ficam feridas em acidente na Miguel Petroni

Compartilhar no facebook

BMW envolvida na colisão - Crédito: Maycon Maximino

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido na noite desta quarta-feira (30), no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Segundo informações, o condutor de um GM Kadett seguia pela Rua Maurílio Cassineli Porto quando, ao cruzar a Avenida Miguel Petroni, foi atingido na lateral por uma BMW que transitava pela via preferencial.

Com o impacto, os três ocupantes do Kadett ficaram feridos e precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas à Santa Casa para atendimento médico. Até o momento, o estado de saúde delas não foi divulgado.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

