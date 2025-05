Três fugas de pacientes de hospitais foram registradas em um só dia, em São Carlos e região

Compartilhar no facebook

Três pacientes fugiram de hospitais de São Carlos, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro, no último sábado (10).

A primeira fuga, ocorreu na maternidade de São Carlos, na manhã de sábado e trata-se de uma jovem de 22 anos, que recusou os cuidados hospitalares e foi embora sem receber alta médica. Não foi informado se ela está gestante.

A segunda fuga, deu-se na Santa Casa de Santa Rita do Passa Quatro, por um idoso de 73 anos, que estava internado para o tratamento de dengue, mas sem autorização, tirou o acesso às veias e foi embora.

A terceira fuga, do pronto socorro de Descalvado, também ocorreu na noite de sábado, por um homem de 51 anos, que chegou ao local em uma ambulância, acompanhado por sua esposa, que estava bastante nervosa, pelo fato dele estar muito alterado. Ele demonstrou impaciência e irritabilidade com toda a equipe e até mesmo com outros pacientes, passou por consulta e foi medicado. Depois solicitou transporte para alta domiciliar, mas cinco minutos depois irritou-se novamente e foi embora.

Os três casos foram registrados em boletins de ocorrência, no plantão policial.

