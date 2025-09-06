Trem é alvo de sabotagem em Ibaté e operação fica paralisada por mais de uma hora

Trem da Rumo - Crédito: BH NEwes

Uma composição ferroviária da Rumo sofreu uma parada não programada na tarde desta sexta-feira (5), por volta das 17h45, na altura do km 215 da via férrea, nas proximidades da Rua Alfredo Soad, no Jardim Nosso Teto, em Ibaté .

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o trem precisou interromper a viagem após ser identificado o desengate proposital entre dois vagões. A inspeção técnica constatou que o varão responsável pelo acoplamento havia sido acionado, provocando a abertura das mandíbulas e o consequente desligamento.

A composição ficou parada por cerca de 1h30, gerando prejuízos logísticos e financeiros à empresa. Após os reparos, o trem retomou a circulação normalmente.

Ainda de acordo com a ocorrência, esse tipo de sabotagem é uma prática criminosa conhecida, utilizada para forçar a parada de trens e facilitar delitos como furto de cargas, combustível ou componentes elétricos. Além dos danos financeiros, a ação coloca em risco a segurança ferroviária, podendo ocasionar descarrilamentos.

