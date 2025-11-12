Trator furtado é localizado em área de mata na zona rural de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um trator furtado foi localizado por uma equipe da Patrulha Rural da 2ª Companhia do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I) na tarde desta terça-feira, 11 de novembro, em uma área de mata próxima à Fazenda Copacabana, na zona rural de São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via rede rádio para averiguar a possível presença de um trator Massey Ferguson, que teria sido furtado na data anterior na região do Balneário 29, área de atuação da 1ª Companhia.

Os policiais Cabo PM Luciano e Soldado PM Vaz, com apoio de tratoristas locais percorreram uma extensa área rural até localizarem o trator escondido em meio à vegetação densa.

Após o reconhecimento do maquinário pelo proprietário, o trator foi entregue ao dono, que agradeceu à equipe da Patrulha Rural pelo empenho na recuperação do bem. Segundo ele, o veículo é fundamental para o trabalho diário e o sustento da família.

Leia Também