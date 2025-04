Trator fica pendurado em ponte e trabalhador cai em rio na região do Balneário 29

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Trator ficou pendurado na ponte de madeira e trabalhador se feriu com certa gravidade - Crédito: Maycon Maximino

Por pouco uma tragédia não marca a manhã desta sexta-feira, 25, em São Carlos, quando um tratorista de 35 anos caiu dentro de um rio na região do Balneário 29, de uma altura aproximada de 5 metros, e o veículo que dirigia, ficou pendurado em uma ponte de madeira. Mesmo com fratura no fêmur, ele conseguiu retornar à estrada e pedir socorro.

O episódio aconteceu em uma estrada de terra. Por motivos ainda ignorados, o tratorista ao tentar transpor a ponte de madeira, perdeu o controle do veículo que ficou pendurado. Já ele não teve a mesma sorte e foi arremessado para dentro do rio, de uma altura aproximada de cinco metros.

Com fratura no fêmur e possivelmente na bacia, ficou caído, pois a região onde estava era de pouco trânsito. Devagar e com muito esforço, conseguiu subir até a estrada novamente e pedir ajuda para pessoas que passaram pelo local.

O SAMU foi acionado e ele foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também