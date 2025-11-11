Trator é furtado durante a madrugada no Assentamento Santa Helena, em São Carlos

Crédito: SCA

Um trator Massey Ferguson modelo 4275, ano 2009/2010, foi furtado na madrugada de domingo (9), no Assentamento Santa Helena, localizado próximo ao balneário do 29, em São Carlos.

De acordo com informações dos proprietários, o veículo agrícola desapareceu durante a madrugada, e até o momento não há pistas sobre o paradeiro. O trator é utilizado para o trabalho na propriedade rural e seu sumiço causa grande prejuízo aos moradores do assentamento.

Moradores da região pedem ajuda da população para localizar o maquinário. Caso alguém tenha visto o trator circulando ou sendo transportado em algum caminhão, é solicitado que entre em contato imediatamente com a Polícia Militar (190) ou com os responsáveis locais.

O caso deve ser registrado na Polícia Civil de São Carlos, que investigará o furto.

