(16) 99963-6036
terça, 11 de novembro de 2025
Segurança

Trator é furtado durante a madrugada no Assentamento Santa Helena, em São Carlos

11 Nov 2025 - 09h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Trator é furtado durante a madrugada no Assentamento Santa Helena, em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um trator Massey Ferguson modelo 4275, ano 2009/2010, foi furtado na madrugada de domingo (9), no Assentamento Santa Helena, localizado próximo ao balneário do 29, em São Carlos.

De acordo com informações dos proprietários, o veículo agrícola desapareceu durante a madrugada, e até o momento não há pistas sobre o paradeiro. O trator é utilizado para o trabalho na propriedade rural e seu sumiço causa grande prejuízo aos moradores do assentamento.

Moradores da região pedem ajuda da população para localizar o maquinário. Caso alguém tenha visto o trator circulando ou sendo transportado em algum caminhão, é solicitado que entre em contato imediatamente com a Polícia Militar (190) ou com os responsáveis locais.

O caso deve ser registrado na Polícia Civil de São Carlos, que investigará o furto.

Leia Também

Ladrão aproveita vidros abertos e furta celular de suporte no painel de carro
Segurança08h58 - 11 Nov 2025

Ladrão aproveita vidros abertos e furta celular de suporte no painel de carro

Motocicleta furtada é localizada em terreno baldio em São Carlos
Segurança08h40 - 11 Nov 2025

Motocicleta furtada é localizada em terreno baldio em São Carlos

Homem é encontrado morto em residência no Jardim Presidente Collor
Segurança08h34 - 11 Nov 2025

Homem é encontrado morto em residência no Jardim Presidente Collor

Motorista fica ferido após colisão entre carro e ônibus no Jardim Beatriz
Acidente 07h49 - 11 Nov 2025

Motorista fica ferido após colisão entre carro e ônibus no Jardim Beatriz

PM apreende drogas após ocorrência de violência doméstica
Recreio São Judas Tadeu19h43 - 10 Nov 2025

PM apreende drogas após ocorrência de violência doméstica

Últimas Notícias