Trator de origem suspeita é apreendido após condutor fugir de abordagem da GM

Crédito: Divulgação GM

A Guarda Municipal de São Carlos, por meio do Grupamento de Patrulhamento Ambiental e Rural (GPAR), apreendeu um trator na madrugada desta quarta-feira (5) após o condutor desobedecer ordem de parada e tentar fugir de uma equipe na região da Avenida Getúlio Vargas, próximo ao bairro Novo Horizonte.

Segundo informações, a equipe foi acionada para averiguar o veículo que estaria trafegando pela via em horário incomum. O trator, de cor vermelha, foi localizado na rotatória em frente a um supermercado. Ao receber ordem de parada, o motorista não acatou e fugiu, dando início a um acompanhamento que se estendeu por cerca de seis quadras.

Nas proximidades da rodovia que liga ao bairro Novo Horizonte, os guardas conseguiram realizar a interceptação e a abordagem. O condutor apresentava-se alterado e forneceu informações contraditórias, alegando estar realizando serviços de terraplanagem, porém não soube comprovar a origem do veículo nem apresentou documentação que comprovasse posse ou autorização para utilizá-lo.

Durante o atendimento, dois ocupantes de um veículo VW/Gol se aproximaram do local, afirmando que teriam ido verificar se havia ocorrido um acidente. A atitude gerou suspeita e, após breve entrevista, constatou-se que eles tinham vínculo com o condutor do trator. Os três apresentaram versões divergentes sobre a situação e todos foram conduzidos ao Plantão Policial para esclarecimentos.

O trator foi apreendido e o veículo VW/Gol recolhido ao pátio municipal devido a irregularidades, como mau estado de conservação e ausência de estepe.

A autoridade policial registrou um boletim de ocorrência de exibição e apreensão de objeto, em razão da dúvida quanto à propriedade do trator. Após os procedimentos legais, todos foram liberados.

Leia Também