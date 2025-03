Compartilhar no facebook

Trailer ficou destruído - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (13), um trailer localizado em uma praça na Rua Theodureto de Camargo, próximo à UPA Vila Prado, foi consumido por um incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal foram acionadas e estiveram no local para conter as chamas.

O proprietário do trailer relatou à equipe de reportagem que havia deixado o local por volta das 19h e que não deixou nenhum equipamento ligado. Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Ainda não há informações do que pode ter causado o incêndio.

