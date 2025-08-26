(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Segurança

Homem sofre ferimento grave após acidente de trabalho em São Carlos

25 Ago 2025 - 18h01Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Um mecânico de 35 anos sofreu um grave acidente de trabalho em uma empresa localizada na Avenida Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, próximo à Volkswagen, em São Carlos.

De acordo com informações, a vítima realizava manutenção em um caminhão quando o câmbio do veículo acabou caindo sobre seu braço direito, provocando uma extensa laceração no antebraço, com ferimento profundo e intenso sangramento.

Uma viatura básica do SAMU chegou primeiro ao local e, diante da gravidade do ferimento, realizou contenção do sangramento com aplicação de torniquete e acionou a Unidade de Suporte Avançado (USA). A vítima recebeu os procedimentos necessários de estabilização e, em seguida, foi encaminhada para a Santa Casa de São Carlos.

Últimas Notícias