quarta, 10 de setembro de 2025
Segurança

Trabalhador pede ajuda para localizar moto furtada em São Carlos

10 Set 2025 - 06h03Por Da redação
Na tarde desta terça-feira, (9), um motociclista teve sua Honda CG 150 vermelha furtada na Avenida São Carlos.

A vítima, que trabalha em uma empresa de revenda de motos, relatou que ao sair do serviço não encontrou o veículo no local onde havia estacionado.

O proprietário pede a colaboração da população e solicita que, caso alguém veja a motocicleta, entre em contato imediatamente pelo 190, informando a Polícia Militar.

A moto é o principal meio de transporte do trabalhador, utilizada tanto durante o dia quanto à noite para exercer suas atividades.

