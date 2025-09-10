Trabalhador pede ajuda para localizar moto furtada em São Carlos

Na tarde desta terça-feira, (9), um motociclista teve sua Honda CG 150 vermelha furtada na Avenida São Carlos.

A vítima, que trabalha em uma empresa de revenda de motos, relatou que ao sair do serviço não encontrou o veículo no local onde havia estacionado.

O proprietário pede a colaboração da população e solicita que, caso alguém veja a motocicleta, entre em contato imediatamente pelo 190, informando a Polícia Militar.

A moto é o principal meio de transporte do trabalhador, utilizada tanto durante o dia quanto à noite para exercer suas atividades.

