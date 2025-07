Trabalhador morre após ser prensado por placas solares no bairro Vila Nery

Crédito: Maycon Maximino

No final da manhã desta terça-feira, dia 22, um grave acidente de trabalho resultou na morte de um homem de 43 anos no bairro Vila Nery, em São Carlos.

A vítima estava descarregando fardos de placas solares na Rua Giovanni Rossi, quando um dos fardos se desequilibrou e caiu sobre ele. O homem foi prensado ao solo e sofreu um trauma cranioencefálico (TCE) grave.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram o trabalhador em parada cardiorrespiratória (PCR). A equipe iniciou imediatamente as manobras de reanimação (RCP), com apoio da motolância do SAMU. A Unidade de Suporte Avançado (USA) também foi mobilizada, mas apesar dos esforços, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

