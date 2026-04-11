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sábado, 11 de abril de 2026
Acidente de Trabalho

Trabalhador cai de 4 metros e fica gravemente ferido em condomínio de São Carlos

Vítima sofreu fraturas e traumatismo craniano após escada escorregar durante serviço próximo ao shopping

10 Abr 2026 - 23h45Por Flávio Fernandes
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Trabalhador cai de 4 metros e fica gravemente ferido em condomínio de São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um trabalhador de 53 anos, ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de aproximadamente quatro metros na tarde desta sexta-feira (10), em um condomínio próximo ao shopping, em São Carlos.

Segundo informações a vítima realizava serviços em um sobrado na Rua Passeio das Magnólias e estava no piso superior utilizando uma escada, quando o equipamento escorregou. Com a queda, ele ficou ferido e teve fratura no fêmur, punho e traumatismo craniano. 

O Samu foi acionado, mas os socorristas encontraram dificuldades para retirar o trabalhador, que permaneceu no andar superior do imóvel. Na sequência, foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiros que realizou a imobilziação e remoção segura dele. 

A vítima foi socorrida, para Santa Casa de São Carlos e seu estado de saúde é grave. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

As causas do acidente, serão investigadas.

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