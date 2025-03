TOR prende dois por trÃ¡fico de drogas apÃ³s perseguiÃ§Ã£o na SP-215

Na noite desta segunda-feira (10), por volta das 18h10, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 3º BPRv - 1ª Cia realizou a prisão de dois criminosos na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), no km 195, no município de Dourado.

Durante uma fiscalização na praça de pedágio de Boa Esperança do Sul, a equipe TOR (R-03164), composta pelo 2º Sargento PM Carlos, Cabo PM Mamede e Soldado PM Tadeu, deu ordem de parada a um veículo Honda Civic ocupado por dois indivíduos. No entanto, o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga. Durante o acompanhamento policial, o motorista perdeu o controle da direção no dispositivo de retorno da rodovia, colidindo contra a defensa metálica. Em seguida, ele tentou fugir a pé, mas foi capturado com o apoio do policiamento territorial. O passageiro permaneceu no veículo e foi imediatamente detido.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram um tijolo de cocaína, pesando 1,080 kg, cuja posse foi assumida pelo passageiro. Além disso, foram apreendidos 22 gramas da droga Dray, três papelotes de cocaína totalizando um grama, um celular e R$ 37,00 em dinheiro. O veículo Honda Civic também foi apreendido.

Os envolvidos foram identificados como A.E.P., que possui antecedentes criminais por roubo, resistência e porte ilegal de arma de fogo ; e R.B., que tem antecedente criminal por ameaça .

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Plantão Policial de São Carlos. O delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os presos permaneceram à disposição da Justiça.

