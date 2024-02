Terapeuta ocupacional é lesada após tentar comprar móvel em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma terapeuta ocupacional de 30 anos foi até a CPJ na tarde desta terça-feira, 13, fazer uma denúncia: às autoridades policiais, garantiu ser vítima de um estelionato.

Em boletim de ocorrência afirmou que, no Facebook se interessou por um guarda-roupas avaliado em R$ 350. Entrou em contato com o suposto vendedor e pelo WhatsApp iniciou as negociações e chegou a fazer três PIXs que totalizaram R$ 70. O vendedor garantiu que o móvel seria entregue na sua casa, na Vila São José, fato que não teria ocorrido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também