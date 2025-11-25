(16) 99963-6036
Tentativa de assalto termina com suspeito detido por comerciantes no Jardim São João Batista

25 Nov 2025 - 19h13Por Da redação
Simulacro apreendido - Crédito: Maycon Maximino

Uma tentativa de roubo a um comércio localizado na Rua Antônio Blanco, no Jardim São João Batista, terminou com um homem de 27 anos detido por comerciantes na tarde desta terça-feira (25), em São Carlos.

De acordo com informações, o suspeito entrou no estabelecimento se passando por cliente. No momento em que chegou ao caixa, colocou um simulacro de arma de fogo sobre o balcão e anunciou o assalto. A proprietária, percebendo que o objeto não se tratava de uma arma verdadeira, começou a gritar por socorro.

Os gritos atraíram comerciantes vizinhos, que rapidamente foram até o local, imobilizaram o suspeito e retiraram o simulacro de seu poder. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar, encontrou o homem detido pelos populares, com o simulacro no chão.

O indivíduo foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

